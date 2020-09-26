Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kiralık aldığı Alexander Sörloth’tan yaklaşık 11 milyon avro kazanan Trabzonspor, kalıcı transferlere geçti. Bordo-mavililer. İngiltere ekibi Leicester City’den kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Oyuncu için KAP bildirimleri de geldi. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak üç taksit hâalinde toplam 1 milyon 573 bin 170 avro ödenecek. Ayrıca bir sonraki satıştan verilen bonservis ücreti düşüldükten sonra kalan paranın yüzde 15’i verilecek.

3+1 senelik anlaşma

Üç senelik anlaşma yapılan Diabate’nin alacağı ücretler de belli oldu. Bir senelik opsiyonu bulunan Malili hücum oyuncusu üç sene boyunca her sezon için 1 milyon avro garanti para alacak. Eğer opsiyon da kullanılırsa o sezon için de 1 milyon 50 bin avroluk bir ödeme yapılacak. Menajerine de senelik garanti ücretin yüzde 10’u verilecek. Daha önce Sivasspor forması da giyen, güncel piyasa değeri 2,2 milyon avro olan Diabete, geçen sezon Fransız ekibi Amiens’te kiralık olarak oynamıştı.

BEKLENTİ BÜYÜK

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Diabate için “Kendisi genç ve gelişime açık bir oyuncu. Temennimiz hem kulübümüze faydalı olur hem de kendisini geliştirerek çok daha büyük kulüplere, çok daha büyük liglere bize para kazandırarak gider” dedi. Malili oyuncu bin tane Trabzonspor forması aldı.

Siftah peşindeler

Kritik imtihan

Sezona kötü başlayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor önünde. İlk iki haftadaki tercihleri ve oyunu okuması eleştirilen Eddie Newton adına da kritik maçta bordo-mavililerin tek düşüncesi galibiyet. Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Ekuban, Trondsen ve Kâmil Ahmet Çörekçi takımda yer alamayacak. İyileşen Pereira ve Marlon ise kadroda olacak.

HAMZAOĞLU: Kazanmak istiyoruz

Trabzonspor gibi sezona bir mağlubiyet ve bir beraberlikle başlayan Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu umutlu. Giderek üstüne koyan bir ekip olduklarını vurgulayan Hamzaoğlu, Trabzon karşısında hedeflerinin öncelikle galibiyet olduğunu ve 1 puanın da kötü bir sonuç olmayacağını söyledi.