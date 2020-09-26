Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26'Christian Cueva topa eliyle müdahale ediyor.

24'Golün asistini yapan isim Hüseyin Türkmen.

24'Lewis Baker ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

24'GOL! Benik Afobe Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

23'Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Benjamin Tetteh ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

23'Trabzonspor takımından Lewis Baker ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

22'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Serkan Asan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

21'Trabzonspor takımından Serkan Asan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

20'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marlon Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20'Rakip ceza sahası önünden Anthony Nwakaeme ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

18'Trabzonspor takımı Lewis Baker ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Lewis Baker tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

17'Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Guido Herrera geçiyor.

7'Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Hüseyin Türkmen kullanacak.

7'Christian Cueva ile Serkan Asan arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Christian Cueva. Ceza sahası sol çağrazından Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

1'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Adem Büyük ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1'Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.