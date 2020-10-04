Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftayı 1-1’lik Gaziantep FK maçı ile bitiren ve uzatmalarda verilen penaltı kararına isyan eden Trabzonspor soluğu dün Riva’da aldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in telefonunun kapalı olduğunu söylerken TFF Genel Sekreterinin de kendisine ulaşamadığını ifade etti. “Nokta koyulacaksa nokta koymaya geldik” diyen bordo-mavililerin patronu “Ben diyeceklerimi Nihat Özdemir'e bizzat söylemek isterdim” dedi ve önemli göndermeler yaptı...

AİHM’e kadar gideriz

“Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda, birçok defa düzeltileceğine dair sözler verilmesine rağmen işler daha kötüye gitti” diyen Ağaoğlu, “İki senede dört MHK değiştiriyorsunuz, neredeyse sokaktan birilerini getirip koltuğun başına oturtacak hâle geldiniz. Ben asla hata olduğunu kabul etmiyorum. MHK sistemi kökünden değişmek zorunda. Hakemlerin ilişkileri varsa deşifre edilmek zorunda. Bir haftaya kadar tatmin edici açıklama olmazsa yürümeye başlıyoruz. Bu mücadele FIFA, UEFA ve AİHM nereye kadar gidecekse oraya kadar taşıyacağız. Peşini bırakmayacağız” dedi.

Aydınus isyanı

Gaziantep maçının hakemi Fırat Aydınus’un maçlarında bir senede üçüncü ciddi hatayı yaptığını belirten Ahmet Ağaoğlu “Ekim ayındaki Göztepe maçında yine Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler'in yönettiği bir maçtı. O maçta uğramış olduğumuz haksızlıklar vardı. Nihat Özdemir bana ‘Konuyu araştırdım, Fırat'ın burada herhangi bir suçu yok. Hata Koray Gençerler'de. Kendisine gerekli olan cezayı verdik başkanım’ dedi. İki saat sonra Gençerler, VAR hakemi olarak tayin edildi” diye sitem etti.

Harkness Trabzon’da!

Trabzonspor futbolcuların sürekli sakatlanması üzerine Fiziksel Performans Merkezi Sistemi kurma kararı almıştı. Bu kapsamda daha önce Chelsea’da görev yapan Fiziksel Performans Atletik Hocası Malcolm Harkness Trabzonspor’a dâhil oldu. 10 milyon TL bütçe ayrılan ekibe 4 kuvvet atnrenörü, 2 spor bilimci, 1 kondisyoner ve 1 rehabilitasyon uzmanı alınacak.