Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera'nın lisansının askıya alındığı iddia edilmişti. Bu sabah saatlerinde TFF'ye yapılan bildirim sonrası 34 yaşındaki kalecinin lisansı çıkartıldı.