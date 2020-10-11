Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sezona harika bir başlangıç yapan Galatasaray’da rüzgâr kısa sürede tersine esmeye başladı. Takımın yıldızları Belhanda, Feghouli, Falcao gibi isimler de ilk iki maçtan sonra hızlıca eski formsuz görüntülerine bürününce Fatih Terim olaya el attı. Sakat ve süre bulmakta zorlanan isimleri belli bir düzeye getirip forma rekabetine sokmak isteyen Terim’in en büyük dileği Emre Akbaba’nın bir an önce takıma dönmesi.

Rekabet kızışacak

∂ Sağlık ekibinin özel program eşliğinde çalıştırdığı Emre önümüzdeki haftadan itibaren takımla tam zamanlı idmanlara çıkmaya başlayacak. Emre döndüğünde Belhanda’nın yerini almaya başlayacak. Sezon başında sarı-kırmızılılar katılan Kerem’i, Feghouli’yle, Oğulcan’ı da formsuz Falcao-Diagne ile forma rekabetine sokmak isteyen Terim böylece takımda kimsenin yerinin garanti olmadığını göstermeyi hedefliyor.

KOLOMBİYALI SUSKUN KALDI

Falcao yine boş geçti

∂ Gaziantep’e iki, Başakşehir’e bir gol atarak ligi iyi bir başlangıç yaptıktan sonra suskunluğa bürünen Galatasaray’ın yıldızı Radamel Falcao gol hasretini millî takımda da dindiremedi. Kolombiyalı oyuncu 3-0 kazandıkları Venezuela maçında 16 dakika süre alırken skora katkı yapamadı.