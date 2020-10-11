Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon yeni başlamasına rağmen hakem kararlarından çok dertli olan, ardından MHK’nin kökünden değişmesi gerektiğini savunan Trabzonspor, millî arada dün özel bir maç yaptı. Rakip, BB Erzurumspor’du. Deplasmandaki mücadelede oyun ve skordan daha önemli bir eylem yapıldı. Bordo-mavili oyuncular başlama düdüğünün ardından bir dakika boyunca topa dokunmayarak hakemleri protesto etti.

Tek gol Bilal’den

Maça Erce - Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon - Lewis Baker, Flavio - Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı - Afobe on biriyle başlayan Karadeniz ekibi, rakibine 2-1 mağlup oldu. BB Erzurumspor devreyi Gomez ve Ömer Şişmanoğlu’nun golleriyle önde kapatırken, Trabzonspor’un golü ikinci yarıda Bilal’den geldi. Teknik Direktör Newton yenilerin ve on birde fazla şans bulamayan oyuncuların son durumlarını gördü.