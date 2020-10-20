THY Euroleague'de Anadolu Efes - ASVEL, Alba Berlin - Baskonia ve Zenit - Olimpia Milano maçlarının korona virüs sebebiyle ertelendiği duyuruldu.
THY Euroleague'de 3 karşılaşma ertelendi
20.10.2020 - 16:20 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY Euroleague'de Anadolu Efes - ASVEL, Alba Berlin - Baskonia ve Zenit - Olimpia Milano maçlarının korona virüs sebebiyle ertelendiği duyuruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : THY Euroleague,
740337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/740337.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
5
4
1
0
11
13
02
FENERBAHÇE A.Ş.
5
3
2
0
3
11
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
5
2
2
1
4
8
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
5
2
2
1
2
8
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
GALATASARAY A.Ş.
5
2
1
2
2
7
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
4
2
1
1
1
7
08
KASIMPAŞA A.Ş.
5
2
1
2
1
7
09
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
10
GÖZTEPE A.Ş.
5
1
3
1
3
6
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
4
1
3
0
3
6
12
HES KABLO KAYSERİSPOR
5
2
0
3
-4
6
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
14
TRABZONSPOR A.Ş.
5
1
2
2
-2
5
15
YENİ MALATYASPOR
5
1
2
2
-4
5
16
YUKATEL DENİZLİSPOR
5
1
2
2
-4
5
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
5
0
4
1
-2
4
18
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
19
GENÇLERBİRLİĞİ
4
1
1
2
-2
4
20
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
5
1
1
3
-4
4
21
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
Rizespor 5 - 3 Ankaragücü
17.10.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 3 Sivasspor
17.10.2020 16:00
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
17.10.2020 19:00
Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir
18.10.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Erzurumspor
18.10.2020 16:00
Karagümrük 1 - 1 Kasimpaşa
18.10.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
18.10.2020 19:00
Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe
19.10.2020 20:00
Galatasaray 1 - 2 Alanyaspor
19.10.2020 20:00
Gençlerbirliği 1 - 2 Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
6
4
1
1
4
13
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
5
4
0
1
6
12
03
TUZLASPOR A.Ş.
5
3
2
0
5
11
04
ALTAY
5
3
1
1
7
10
05
ADANASPOR A.Ş.
5
2
3
0
4
9
06
ALTINORDU
5
3
0
2
0
9
07
ADANA DEMİRSPOR
5
2
2
1
3
8
08
YILPORT SAMSUNSPOR
5
2
2
1
1
8
09
GİRESUNSPOR
5
2
2
1
0
8
10
BURSASPOR
5
2
1
2
1
7
11
BALIKESİRSPOR
5
2
0
3
-2
6
12
AKHİSARSPOR
5
1
2
2
0
5
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
6
1
2
3
-2
5
14
ÜMRANİYESPOR
5
1
1
3
-5
4
15
ANKARASPOR
5
1
1
3
-5
4
16
ESKİŞEHİRSPOR
5
0
3
2
-7
3
17
MENEMEN SPOR
5
0
2
3
-6
2
18
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
5
0
1
4
-4
1
PTT 1. Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
20.10.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Royal Hastanesi Bandirmaspor
20.10.2020 19:00
Eskişehirspor - Yilport Samsunspor
21.10.2020 13:30
Giresunspor - Adanaspor
21.10.2020 16:00
Adana Demirspor - ümraniyespor
21.10.2020 19:00
Altinordu - Altay
21.10.2020 19:00
Balikesirspor - Beypiliç Boluspor
22.10.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Ankaraspor
22.10.2020 16:00
Istanbulspor - Akhisarspor
22.10.2020 19:00
Menemen Spor - Bursaspor