Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da dün akşam yapılan toplantı sonrası Eddie Newton ile yola devam edilmemesi yönünde karar alındı. Yönetim Kurulu, Başkan Ahmet Ağaoğlu’na İngiliz çalıştırıcı ile yola devam edilmemesi yönündeki kararlarını iletti ve yeni teknik direktör konusunda da tüm yetkiyi verdi. Newton’un ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından Trabzonspor’da yeniden Abdullah Avcı ile temas sağlanacağı gelen haberler arasında.

Yayına çıkmamıştı

Sezon öncesi de yönetim Abdullah Avcı ile görüşmüş hatta Mehmet Yiğit Alp, prensip anlaşması da sağlamıştı. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun tercihi Eddie Newton ile devam etmek yönünde olunca, Avcı planı devreye sokulmamıştı. Son kaybedilen F.Bahçe maçı sonrası Ağaoğlu’nun da hoca değişiminden yana karar verdiği belirtildi. Avcı, doğru olmayacağı için F.Bahçe-Trabzon maçında yayıncı kuruluşa da çıkmamıştı.

PARMAK İDMANDA

Kasımpaşa maçına hazırlanan Trabzonspor’un dünkü idmanında oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, diğerleri ise telafi çalışmaları yaptı. Karantinadan çıkan Abdulkadir Parmak da takımla birlikte çalıştı.