Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Eddie Newton gitti yerine kim gelecek? Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulunun gönderilmesi yönünde karar aldığı ancak nihai karar için topu başkana attığı İngiliz teknik adam, 4-3’lük Kasımpaşa yenilgisi sonrası göreve devam edeceğini düşünse de yönetim Newton ile yolları ayırdı. Camiada bir süredir adı öne çıkan isimler vardı. Abdullah Avcı, Fatih Tekke ve Şota... Bu isimlerden Avcı ile görüşmeler yapılmış ancak sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

Teknik arızalar!

Son gelişmelerin ardından ise sürpriz bir isim ortaya çıktı. Tamer Tuna, beklenmedik bir şekilde Antalyaspor yönetimi ile ters düştü ve yollarını ayırdı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da gönlünden geçen ismin Tuna olduğu öğrenildi. Gittiği her takımda pozitif işlere imza atan Tuna’nın da Trabzonspor’a sıcak baktığı ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Hatırlanacağı gibi geçen sezonun ortasında Ünal Karaman ile yollar ayrılmış yerine Hüseyin Çimşir getirilmiş sonrasında da Newton ile yola devam edilmişti.

TAKIMA KATILDI

Ekuban sevinci

∂ Morallerin bozuk olduğu Trabzonspor’da az da olsa yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Koronavirüs testi pozitif olan ve bir süredir karantina altında bulunan Caleb Ekuban’ın durumu negatife döndü. Golcü oyuncu Alanya maçı öncesinde takımla birlikte çalışmalara başladı.