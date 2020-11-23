Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Aaron Lennon'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Campanharo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden dışarı gitti.

10. dakikada Donk’un uzun pasında defansın arkasına sarkan Emre Akbaba’nın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lung meşin yuvarlağı kurtardı.

11. dakikada Linnes’in sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Sofiane Feghouli’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung’ta kaldı.

15. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulunan Emre Akbaba’nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak defansın da müdahalesiyle kornere gitti.

19. dakikada Emre Kılınç’ın orta sahanın sağında kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mbaye Diagne’nin kafa vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

21. dakikada Emre Kılınç’ın ceza saha dışının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ark direkte Ryan Donk’un kafa vuruşunda direkten dönen top savunmaya çarparak kornere gitti.

39. dakikada Oğulcan Çağlayan’ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sofiane Feghouli’nin çaprazdan vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+3. dakikada Martin Linnes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Mbaye Diagne'nin yerden vuruşunda kaleci Lung topu çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin pasında Oğulcan penaltı noktası yakınlarından topun sahibi oldu. Oğulcan’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kayserispor savunmasına çarparak kornere gitti.

59. dakikada Muğdat’ın Linnes’e ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Turgut Doman VAR’ı izleyerek penaltı olarak değerlendirdi. Kararın ardından ikinci sarı kartı gören Muğdat, kırmızı kartla oyundan atıldı.

63. dakikada Diagne’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci İsmail’in sağından ağlara gitti. 1-0

66. dakikada sağ çaprazdan Feghouli’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail’de kaldı.

71. dakikada sol taraftan atılan pasta ceza yayı üzerinde Campanharo’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

74. dakikada sağ taraftan Feghouli’nin ortasında topa kale önünde Diagne kafa vuruşunu yaptı. Top uzak direk tarafından auta gitti.

81. dakikada sol taraftan Emre Taşdemir’in yaptığı ortada Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail Çipe oyun alanına çeldi.