AK Parti, Türk dünyasının ortak kültürünü ve sesini güçlendirmek için 8 ülkeyi kapsayan ortak bir medya platformu kuracak. Televizyondan dijitale uzanan projeyle ortak yayınlar yapılarak değerler korunacak.

EMRAH ÖZCAN- AK Parti, batı kültürüne karşı öz kültürün anlatılacağı ve Türk halkları arasındaki bağları kuvvetlendirecek Türk Dünyası Ortak Medya Platformunun kurulması için hazırlıklara başladı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kapsayacak proje ile televizyon, radyo, dijital medya, haber ajansları ve sosyal medya platformları üzerinden iş birliği yürütülerek ortak yayın platformları oluşturulacak.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan Türk Dünyası Vizyon Belgesi’nde yer alan bilgilere göre proje, ortak değerleri koruyacak.

Ayrıca Türk dünyasının medyada görünürlüğünü artıracak ve kültürel-siyasi gelişmeleri ortak perspektifle sunacak. Türk dünyasına özgü tarih, kültür ve sanatı konu alan dizi, belgesel, film ve dijital medya projeleri ile kültürel kimlik hem korunacak hem de güçlendirilecek.

DENEYİM PAYLAŞILACAK

Türk devletleri arasında ortak ajans ve televizyonlar kanallarıyla bilgi paylaşımı artırılacak. Medya ve iletişim alanında ortak eğitim ve değişim programlarının hayata geçirilmesi, gazeteci ve medya profesyonelleri arasında deneyim paylaşımının güçlendirilmesi de planlar arasında.

Uluslararası arenada Türk dünyasının sesini duyuracak medya stratejileri geliştirilecek, küresel iş birlikleriyle uluslararası görünürlüğü artırılacak. Ortak yayın politikalarıyla dil uyumu sağlanarak ortak kültürel-siyasi gündemler medya aracılığıyla duyurulacak.

