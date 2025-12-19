Bunama riskine karşı yağlı peynir
İsveçli bilim insanları, yüksek yağlı peynir tüketiminin bunama riskini azalttığını ortaya koydu. Günde 50 gram ve üzeri peynir tüketenlerde risk yüzde 13 daha düşük çıktı.
Bilimsel bir araştırmaya göre, yüksek yağlı peynir tüketimi, idrakte zayıflama ve bunama riskinin azalmasıyla ilişkilidir.
- Günde 50 gram veya daha fazla yağlı peynir tüketen kişilerde demans riski, daha az tüketenlere göre %13 daha düşük bulundu.
- Günde 20 gram veya daha fazla yağlı peynir tüketenlerde ise hiç tüketmeyenlere göre bunama riski %16 daha az çıktı.
- Tereyağı veya yoğurt gibi az yağlı süt ürünleri ile bunama riski arasında bir ilişki bulunamadı.
- Neurology dergisinde yayımlanan bu çalışma, peynirin sağlıksız olduğu yönündeki yaygın algıyı sorgulamaktadır.
Bilim adamları, yüksek yağlı peynirlerin daha fazla tüketilmesi ile idrakte zayıflama riskinin azalması arasında bir irtibat buldu.
İsveç’te yapılan araştırmada, günde 50 gram veya daha fazla yağlı peynir tüketen kişilerin, günde 15 gramdan az tüketenlere göre demans (bunama) riski yüzde 13 daha düşük çıktı.
Günde 20 gram veya daha fazla yağlı peynir tüketen kişilerde de hiç tüketmeyenlere göre bunama riski yüzde 16 daha düşük.
Neurology dergisinde yayımlanan çalışmada tereyağı veya yoğurt gibi az yağlı süt ürünleri ile bunama riski arasında ise herhangi bir ilişki bulunamadı. Profesör Emily Sonestedt “Onlarca yıldır peynir, tüketimi sınırlandırılması gereken sağlıksız bir yiyecek olarak gösterildi. Çalışmamız bunun aksini gösterdi” ifadelerini kullandı.