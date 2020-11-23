Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RH Bandırmaspor'da korona virüse yakalanan futbolcu sayısına yenileri eklendi. Hafta sonu deplasmanda Tuzlaspor ile oynadığı maçta uzun bir aradan sonra kaydettiği 6 golle galibiyetle tanışan bordo-beyazlılarda vakalar arttı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzda ve 2 personelimizde daha pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif sayımız futbolcularımızda 9, personelimizde 5; toplamda 14'e ulaşmıştır. Camiamıza geçmiş olsun" denildi.