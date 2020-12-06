Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 27 Kasım’dan bu yana yoğun bakımda tedavisi süren Vural’dan sevindiren haber geldi. 4 gündür uyutulan ve bugün yoğun bakım ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün servis odasına alındığı öğrenildi.