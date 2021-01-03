Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği’ni konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Tunay’ın pasında topla buluşan Skoda vuruşunu yaptı. Kaleci Nordfeldt’ten seken topta Donsah’ın vuruşunda top bu kez savunmaya çarparak geri döndü. Topu önünde bulan Samudio’nun vuruşunda ise top az farkla auta çıktı.

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moroziuk’un şutunda kaleciden seken topu karşılayan Skoda’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

37. dakikada Moroziuk’un sağ kanattan ortasında Skoda’nın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

62. dakikada Çaykur Rizespor’da kullanılan köşe vuruşundan oluşan karambolde topa yönelen Skoda’ya Arda’nın

müdahalesinde hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyon incelenerek

penaltıdan önce Çaykur Rizesporlu oyuncuların topa el ile müdahale ettiği gerekçesi ile penaltı vuruşu iptal edildi.

64. dakikada sağ kanattan gerçekleşen Gençlerbirliği atağında Soner’in vuruşundan top filelerle buluştu. 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alparslan Dededeş xx, İsmail Şencan xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Talbi xx, Meriah xxx, İsmail xx (Michalak dk. 83 ?), Donsah xx (Kemal dk. 76 xx), Fabricio xx, Samudio xx, Adrade xx (Alberk dk. 82 x ?), Tunay xx, Skoda xxx

Yedekler: Tarık, Abdullah, Selim, Jovancic, Onur, Mithat, Doğan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Gençlerbirliği: Nordfeldt x, Polomat x, Diego Angelo x (Rahmetullah dk.46 x), Arda x, Zargo Toure xx, Candeias x, Piris da Motta x, Dominik Furman x (Murat Yıldırım dk. 46 x), Soner xx (Mustafa Hüseyin dk. 90 ?), Sefa xx, Giovanni Sio x (Mustafa dk. 46 x)

Yedekler: Ubeydi, Batuhan, İlker, Hasanalp, Kadir, Sami,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Skoda (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Soner (dk. 64) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Meriah, Adrade, Talbi, Tunay, Selim (Çaykur Rizespor), Sefa, Murat Yıldırım, Arda, Zargo Toure, Polomat (Gençlerbirliği)