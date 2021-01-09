Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Elindeki havai fişeğin patlaması sebebiyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, olay sonrası ilk defa konuştu. GS TV'ye telefonla bağlanan Elabdellaoui, "Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Durumum her geçen gün daha da iyileşiyor. Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Dürüst olmak gerekirse aldığım desteğe şükran borçluyum" ifadelerini kullandı.

Bakan hep aradı

Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarına ve taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Elabdellaoui, "Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. İnanın ne kadar minnettar ve şükran dolu olduğumu anlatırken doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Umarım gelecekte her şey iyi olacak" diye konuştu.

Aslan hazır

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanın ana bölümünde oyuncularına taktik çalıştıran Fatih Terim son bölümde ise hücum ve savunma duran top çalışması yaptırdı.

Pastalı kutlama

Galatasaray’ın başarılı oyuncuları Taylan 26, Luyindama ise 27 yaşında girdi. Sarı kırmızılılar kulübün sitesinden iki yıldız için de tebrik mesajları yayımladı. Ayrıca dün yapılan idman sonrası takım arkadaşları Taylan ve Luyindama’ya pastalı kutlama yaptı.

GOLCÜ ARAYIŞINDA

Sabbag iddiası

Kolombiya basını, forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray’ın Pablo Sabbag ile ilgilendiğini iddia etti. Kolombiya ligi takımlarından Seguros’ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 32 maçta görev alırken 8 gol ve 4 asist ile skora katkı yaptı.