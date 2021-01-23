Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ara transfer dönemine maddi imkânsızlıklar ve UEFA’nın FFP denetimi yüzünden karamsar başlayan Galatasaray, durumu tersine çevirdi. Yönetim bir yandan sponsor arayışlarını sürdürürken diğer yandan başlattıkları bağış kampanyası ile de ekstra kaynak buldu. Transfer görüşmelerinde de vites artıran Aslan, Teknik Direktör Fatih Terim’in çok istediği Henry Onyekuru’yu sezon sonuna kadar kiraladı. 23 yaşındaki oyuncu tam üçüncü defa parçalı formayı giyecek. Sezon sonuna kadar Monaco’ya 250 bin avro kiralama bedeli ödenecek olan yönetim satın alma önceliğine de sahip olacak.

Başka takıma gitmem

Nijeryalı yıldız, hocası Niko Kovac ile yaşadığı problemler sonrası satış listesine konmuştu. Onyekuru, birçok talibi de olmasına rağmen Galatasaray’dan başka takımın formasını giymek istemediğini belirtmesi üzerine Fransız ekibi geri adım attı, kiralamaya sıcak baktı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon ligin bitimine üç hafta kala Monaco, Onyekuru’yu apar topar geri çağırmıştı. Yaşanan bu olaydan sonra G.Saray cephesi Onyekuru defterini tamamen kapama kararı almış olsa da Nijeryalı yıldızın dönmek için sarf ettiği çaba, yönetime kararını değiştirtti.

BEKLENEN İMZA BUGÜN

Galatasaray Kulübü, Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sabaha karşı İstanbul'a gelen Nijeryalı yıldız futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmî sözleşmeye imza atacak.

Dervişoğlu İstanbul’da

Fatih Terim'in istediği isimlerden Halil Dervişoğlu, İstanbul'da. İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'ta ter döken genç golcü, sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray Kulübü, dün Dervişoğlu'nun İstanbul'a inmesinin ardından kulübüyle transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

TARAFLAR PAZARLIKTA

İrfan Can için ikinci perde

Teknik Direktör Fatih Terim’in ara transfer döneminde takımda en çok görmek istediği isimlerden olan İrfan Can Kahveci konusunda görüşmeler sürüyor. Mustafa Cengiz yönetimi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir defa daha masaya oturup orta yolu bulmaya çalışacak. Gümüşdağ, teklif edilen 6 milyon avro artı bir sonraki satıştan yüzde 50 payı az buluyor.