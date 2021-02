Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Yaz döneminde transfer piyasasını altüst eden Fenerbahçe, ara transferde çıtayı çok daha yükseğe çekti. Szalai ve Osayi hamleleriyle açık kapatan sarı lacivertlilerin Mesut Özil hamlesi dünyayı sallamıştı ki, son gün de İrfan Can Kahveci bombası patladı. Galatasaraylılar Mesut’a cevap olarak beklenen millî oyuncu için Fatih Terim’in “Biz İrfan’ı istiyoruz, İrfan da bizi istiyor” açıklamasıyla umutlanmıştı ki, hesaplar tutmadı. Ali Koç, Göksel Gümüşdağ’ı, Emre Belözoğlu da İrfan Can’ı ikna ederek transferi bitirdi.

Servete mâl oldu

F.Bahçe İrfan'ı Başakşehir'den transfer ettiğini KAP'a yaptığı açıklamayla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir'e toplam transfer bedeli olarak 7 milyon ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak Başakşehir'e azami 1 milyon avro daha bonus bedeli verilecektir. Futbolcu'nun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde de 11 milyon avroyu aşan tutarın %20'si ödenecektir'' ifadelerine yer verildi.

KAHVELİ HOŞ GELDİN

Babamın hayaliydi

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu. Futbolcu, “Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Formanın hakkını sahada vereceğim” derken, Sportif Direktör Emre Belözoğlu da, “Büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin. Ali Koç Başkan'ın emeği çok büyük" sözlerini kullandı. İrfan Fenerbahçe’de 17 numaraları formayı giyecek.

Hoş geldin İrfan Can

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci ile ilgili paylaşımda bulundu. Özil, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldin İrfan Can Kahveci" ifadelerini kullandı.

FENER’DE ŞOK

Pelkas derbide yok

Galatasaray derbisi için geri sayımdaki Fenerbahçe’ye Dimitrios Pelkas’tan kötü haber geldi. Arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Yunan oyuncunun Hatay, Galatasaray ve Karagümrük maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Pelkas, Rize maçında ağrı hissetmesine rağmen oyuna devam etmiş sonra da sakatlanmıştı.

Kemal gitti Fatih geldi

Nabil Dirar yükünden kurtulan sarı lacivertliler, Kemal Ademi’yi de Karagümrük’e kiraladı. Sarı lacivertliler, kiralama bedeli karşılığında sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fatih Karagümrük’ün 22 yaşındaki stoperi Fatih Kuruçuk’u aldı. 21 yaş altı millî takımda da forma giyen Fatih’e Freiburg ve Getafe resmî teklifte bulunmuştu. Bu arada geçirdiği ameliyatın ardından en az 4 ay sahalardan uzak kalacak Perotti’nin sözleşmesini feshetmek üzere olan Fenerbahçe, Cisse’yi de de elden çıkarmaya çalışıyor.

Ferdi geri döndü

F.Bahçe, Rize galibiyetinin ardından Hatay maçına odaklandı. Rize’ye karşı forma giyenlerin yenilemeyle yetindiği antrenmanda diğer oyuncular çalışırken Ferdi takıma katıldı. Tisserand ve Pelkas tedavi gördü. Gökhan topla çalışmalara, Sinan saha koşularına başladı. Önceki gün yükleme yapılan Mesut Özil ise dünü dinlenerek geçirdi.