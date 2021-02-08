Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Erol Bulut yönetiminde Kadıköy'deki iki derbiyi de kaybeden, Galatasaray'a karşı evindeki seriyi tersten geliştirmeye başlayan Fenerbahçe, liderlik koltuğundan indi ama şampiyonluk motivasyonu yükseldi. Başkanlığı döneminde Kadıköy'de bir Galatasaray galibiyetine daha şahit olan Ali Koç, "Bu mağlubiyet şampiyonluğumuzun habercisi" yorumunu yaparken, derbilerde derbeder olan teknik direktör Erol Bulut da oyuncularına, "Başınızı kaldırın. Sadece bir maç kaybettik. Biz şampiyon olacağız" dedi.

Hele eksikler dönsün!

Hakem hatasıyla yenildiklerini söyleyen Bulut, "Aynı puandayız. Kaybedilmiş bir şey yok. Hedefe ulaşacağız" ifadeleriyle şampiyonluk inancını vurgularken, oyuncular da hırs küpüydü. Maçta ve maç sonrasında yaşananlar sarı lacivertlileri ateşledi. Özellikle, soyunma odası koridorlarındaki Galatasaray sevinci Fenerbahçeli oyuncularda kırbaç etkisi yaptı. Mesut'un form tutması, Gustavo, Pelkas ve İrfan'ın takıma katılmasıyla hedefe yürüyeceklerinden emin olan sarı lacivertliler şampiyonluk sözü verdi.

Göz VAR izan VAR!

Derbi bitti ama Fenerbahçe'nin iptal edilen gole tepkisi kolay kolay dinecek gibi değil. Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleriyle isyan edildi.

SIKINTI YOK

Mesut Özil inanıyor

İlk derbisinde Kadıköy'de yenilgi yaşayan Mesut Özil, üzgün olsa da endişeli değil. "İlk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim" diyen Mesut Özil, "Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak" ifadesinde bulundu.

GUSTAVO İKİ HAFTA YOK

Fenerbahçe yarın kupada oynanacak Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Pelkas saha çalışmalarına başlarken, Gustavo'nun iki hafta oynayamayacağı öğrenildi.