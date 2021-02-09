Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve topladığı puanlarla şampiyonluk potasına giren Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u yeni transferi Bakasetas ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 yendi. Puanını 42'ye yükselten Trabzonspor, İstanbul'un üç büyüğüyle aradaki farkı altıya indirdi. Seyir zevki yüksek maçta zemin Süper Lig'e yakışmayacak cinstendi.

Klas Bakasetas

Bakasetas geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçında olduğu gibi yine sahnedeydi. Bordo-mavili takımı öne geçiren 50'nci dakikadaki golü çok şıktı. Ceza sahasında topu önünde bulan yıldız futbolcu Trabzonspor adına ne denli önemli bir takviye olduğunu ortaya koydu. Yeni Malatya çektiği beş şutta Uğurcan'ı aşamazken, son sözü Nwakaeme söyledi.

Artık yarışa ortak

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini beşe, yenilmeme serisini ise sekiz maça çıkaran Abdullah Avcı'nın takımı, sezonun geri kalan bölümünde şampiyonluk yarışı için iddialı olacağının sinyallerini verdi. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Yeni Malatyaspor ise sekizinci defa sahadan üzgün ayrılırken, 29 puanda kalsa da düşme hattının yedi puan üzerinde yer aldı.

Bununla yetinmeyiz

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, "Adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Abdullah Avcı gibi bir hocayla çalıştığım için mutluyum. Büyük başarılar kazandık ama bununla yetinmek istemiyoruz" açıklaması yaptı.

Çocukluk hayalimdi

Trabzonspor formasıyla dalya yapan kaleci Uğurcan Çakır, "100. maçın ne kadar çabuk geçtiğini anlamadım. Çocukluk hayalimdi. Bu formayla çıkılan her maç benim için duygulu. Çıkışımız sürüyor. İnşallah performansımızı yukarıya çekeriz" dedi.