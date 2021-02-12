Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna dâhil ettiği Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, açıklamalarda bulundu. Trabzon’a ilk geldiği günden bu yana büyük bir sıcak tavırlarla karşılandığını belirten Bakasetas “Ekonomik sıkıntılara rağmen bana yapılan yatırımın farkındayım. Bu da beni daha sorumlu hâle getiriyor” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede alıştım

“Hem şutlarımla hem gollerimle takıma katkı sağlamaya çalışıyorum” diyen Yunan oyuncu “Trabzonspor gibi bir takımda oynayabilmek ve bu şansı elde edebilmek ihtiyacım olan bir şeydi. Adaptasyon sürecim çok kısa sürdü. Hatta hiç yabancılık çekmedim. Sadece kupalar kazanmak ve başarı elde etmek istiyoruz" dedi.

Trabzon bir okul

Trabzonspor'un altyapısından övgüyle bahseden 27 yaşındaki Bakasetas; Yusuf Yazıcı, Uğurcan ve Ömür'ün bu konuda en iyi örnekler olduğunu dile getirdi.