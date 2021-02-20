Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesut Özil gibi bir dünya yıldızıyla yan yana oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen İrfan Can “Çok mutluyum. Beş altı yıl önce, Gençlerbirliği'ndeyken burada olabileceğim bir fırsat oldu ama kulübün tercihi sebebiyle Başakşehir'e gittim. Emre Belözoğlu benim futbol kahramanlarımdan birisi. Bu seviyelere çıkmam Emre Ağabey sayesinde oldu. Selçuk Ağabey (Şahin) ile Gençlerbirliği’nde oynadım. Onlar da beni çok istedi. İnşallah layık olabilirim” diye konuştu.

Sonra Avrupa’ya

Fenerbahçe’de birçok kupa kaldırmak istediğini söyleyen İrfan Can Kahveci “Ne kadar şampiyon olabiliyorsak o kadar şampiyon olmak istiyoruz. Bu büyük kulübe bu yakışır. Sonraki hedefim Avrupa'ya transfer olmak. Emre Ağabey'le konuştuğumuzda ‘Sadece bu sene için istemiyoruz, daha sonra Avrupa'ya transferini istiyoruz’ demişti. Bu benim için de çok önemliydi. Erol Hoca’yı (Bulut) da Başakşehir’den tanıyorum. Kendimi burada evimde hissediyorum” ifadelerini kullandı.