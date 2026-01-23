Philadelphia 76ers uzatmada kazandı: Joel Embiid triple double yaptı
NBA'de Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da konuk ettiği Houston Rockets'ı 128-122 yendi. 32 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle triple double yapan Joel Embiid ve 36 sayı, 10 asistle oynayan Tyrese Maxey, 76ers'a galibiyeti getirdi.
Kelly Oubre Jr.'ın 26 sayı kaydettiği ev sahibi ekipte, milli basketbolcu Adem Bona 1 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı. Kevin Durant'ın 36 sayı, 7 ribauntla oynadığı Rockets'ta ise Amen Thompson 17, milli basketbolcu Alperen Şengün, Jabari Smith Jr. ve Tari Eason, 13'er sayılık katkı sağladı.
JUSUF NURKIC'İN TRIBLE DOUBLE'I JAZZ'A YETMEDİ
San Antonio Spurs, deplasmanda Utah Jazz'ı 126-109 mağlup etti. Spurs, De'Aaron Fox'un 31 sayı, Victor Wembanyama'nın 26 sayı, 14 ribaunt, Keldon Johnson'ın 21 sayılık performansıyla galibiyete uzandı.
Jazz'da Jusuf Nurkic, 17 sayı, 14 asist, 11 ribauntla üstü üste ikinci maçında da triple double yaparken, Ocak 1975'te Pete Maravich'ten bu yana bunu başaran ilk pivot oldu.
Ev sahibi ekipte Ace Bailey 25, Keyonte George ise 23 sayıyla oynadı.