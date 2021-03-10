Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'tan Gökhan Töre'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında pazartesi günü yapılan idmanda sağ arka baldırında ağrı hisseden Töre'nin, yapılan MR görüntülemesi sonunda soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edildiği ve futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.