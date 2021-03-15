Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta her geçen gün şampiyonluk daha yüksek sesle konuşuluyor. Ligde maç eksiğine rağmen rakiplerine fark atan siyah beyazlıların bu sezonki en formda isimlerinden Josef de Souza, Brezilya basınına konuştu. Başakşehir karşısında elde edilen 3-2'lik zaferde üç puanı getiren golü atan sambacı, "Böyle bir maçta gol atmak her oyuncunun kariyerine damga vuracak bir olay. Ben de gol attığım için çok mutluyum. Baştan sona üstün oynadığımız bir maçtı ve zor olsa da kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

Daha çok istiyoruz

Şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarının da altını çizen Josef, "Her şeyden önce ligin en iyi futbolunu oynayan takımıyız. Böyle olmasaydı bile şampiyonluğun en güçlü adayı olurduk çünkü takımda muhteşem bir ortam var. Böyle bir takım ruhu zaten sizi başarıya götürür. Biz şampiyonluğa inanıyoruz. Tüm maçlar bu yolda belirleyici olacak. Zorlu rakiplerimiz var ama biz daha çok istiyoruz ve bu yolda kendimize güveniyoruz. Hedefe ulaşmak için kalan haftalarda daha çok çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

TBF'YE ÇAĞRI

Skandalı önleyin!

∂ Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın cumartesi günü TOFAŞ'a kaybettiği maçın son saniyelerindeki üç sayılık atışı, Ercan Osmani'nin ayağının çizgide olması sebebiyle iptal edilmişti. Yönetici Mesut Urgancılar, kural kitabına göre bu tip kararların videodan izlenerek verilemeyeceğini belirterek, "TBF, skandalı önleyip maçı Beşiktaş lehine tescil etmelidir" dedi.