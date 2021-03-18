Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Rizespor ile yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadı’nda karşılaşacak.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
18.03.2021 - 20:50 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Etiketler : galatasaray,haberler,
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