Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın yıllara meydan okuyan yıldızı, taraftarın sevgilisi Atiba Hutchinson, Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Derbinin büyüklüğünü çok iyi bildiklerini belirten Kanadalı yıldız, "Her iki takım için de önemi çok yüksek bir maç. Üç puan için bir savaş olacak. Bu sezon çok fazla savaşçı oyuncumuz var. Mutlaka kazanmak istiyoruz" dedi. Takımın çok iyi durumda olduğunu belirten Kanadalı yıldız, "Hepimiz başarıya açız. Her maça 3 puan hedefiyle çıkıyoruz. Gereken her şeye sahibiz. Dışarıdan gözüküyordur, enerjimiz yüksek" diye konuştu.

Devam edecek gibi

Atiba, gelecek sezon futbola devam edip etmeyeceği hakkında yaptığı açıklamada, "Aklımda şu an için devam etmek var. Sezon sonu nasıl hissettiğime bakacağım. Şu an iyi hissediyorum, vücudumla ilgili herhangi bir şikâyetim yok. Futbolculuğun ardından teknik ekipte yer almak da bir ihtimal. Kariyerim bittikten sonra bunu değerlendireceğim" sözlerini kullandı. Şampiyonluk şansı için de konuşan 38 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonluk konusunda yüzde vermek istemiyorum. Maç maç bakarak ilerlemek istiyoruz" dedi.

Başkan ÇEBİ motivasyonu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam eden takımın dünkü idmanını izledi. Futbolcularla kısa bir konuşma yapan Çebi, "Kazanırsak rakibimize yarışta büyük darbe indireceğiz. Yolumuz da sonuna kadar açılmış olacak" diyerek oyuncuları motive etti. Öte yandan çalışmaya sakat olan Gökhan Töre dışında bütün oyuncular katıldı.

KARTAL'A KÖTÜ HABER

Federasyon'dan ret

∂ Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında siyah beyazlı kulübün hakemlerin hata yaptığıyla ilgili itirazını reddetti. Beşiktaş Kulübü'nden bunun üzerine yaptığı açıklamada, "Bu skandal karar bizim için yok hükmündedir" ifadeleri yer aldı.

ATIBA'NIN GÖZÜNDEN

Josef

Bütün açıkları kapatan bir oyuncu. Çok fazla top kazanıyor. Çok akıllı bir futbolcu. Takımı bir seviye ileriye taşıyor. Onunla oynamaktan dolayı memnunum çünkü sayesinde ben de hücumda daha rahatım.

Larin

Bu sezon çok iyi oynadı ve oynamaya devam ediyor. Hücumda eksiklik yaşadığımızda, bu eksikliği tamamlayanlardan biri de Larin oluyor. Onun her an katkı verebilecek oyunu beni memnun ediyor.