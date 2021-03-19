Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Morallerin bozuk olduğu Fenerbahçe camiasına, Beşiktaş derbisi öncesi Pelkas moral aşıladı. İdman öncesi Samandıra’da basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yunan yıldız, derbi ve şampiyonluk için iddialı konuştu. Her zaman şampiyonluğa dair inançlarını koruduklarını vurgulayan Pelkas, “Söz veriyoruz taraftarlarımız derbide saha içinde birlik olmuş ve savaşan bir takım görecekler” ifadesinde bulundu. Takımın Kadıköy’de kazanamamasıyla ilgili Yunan yıldız “Taraftar olmadığı için iç saha avantajından bahsetmemiz doğru değil” diye konuştu.

Derbiyi kazanacağız

Ligde her takımın birbirine yenebildiğini söyleyen Dimitrios Pelkas “Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ne olursa olsun, eksiklerimizi düzeltip, bir çözüm üretmeliyiz” dedi. Alınan kötü sonuçlar sebebiyle taraftarların üzgün hissetmesinin normal olduğunu belirten Yunan oyuncu, “Artık kendimize gelmemiz gerekiyor. Pazar günü kazanacağız. Ben kendi adıma taraftarlarımıza söz veriyorum, saha içinde savaşan bir takım izleyecekler. Umarım şans da bizden yana olur. Maç maç bakıyoruz. Şampiyonluğa inanıyoruz. Ne olacak göreceğiz” diye konuştu.