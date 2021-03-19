Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

31'GOOLL!! Galatasaray Emre Akbaba'nın attığı golle Çaykur Rizespor karşısında 2-1 öne geçiyor. Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Emre Akbaba kaleyi karşıdan gören uzak noktadan sol ayağıyla sert vuruşunda top köşeden ağlarla buluşuyor.

14'GOOLL!! Galatasaray DeAndre Yedlin'in attığı golle Çaykur Rizespor karşısında 1-1'lik beraberliği yakalıyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Kılınç'ın ceza alanına gönderdiği ortasında savunmöadan seken topta DeAndre Yedlin gelişine sağ ayağıyla vuruşunda kaleci Gökhan Akkan müdahalesine rağmen topu ağlara gönderiyor.

2'GOOLL!! Çaykur Rizespor Braian Samudio'nun attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiyor. Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları ile oyun kurmaya çalışırken Christian Luyindama'nın hatalı pasında topu kapan Braian Samudio bir anda kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kalıyor. Braian Samudio Ceza sahası dışında aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

1'Hakem Volkan Bayarslan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Çaykur Rizespor başlıyor.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Etebo, Gedson, Emre Akbaba, Mostafa, Falcao.

Rizespor: Gökhan Akkan, Talbi, Fabricio Baiano, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Boldrin, Samudio, Dokovic, Sabo, Moroziuk, Skoda.

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