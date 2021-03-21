Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Emrah Başsan’ın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cenk Ahmet’in şutunu kaleci Ferhat çıkardı.
4. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.
39. dakikada Novikovas’ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Aatıf Chahechouhe’nun vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Bünyamin Balcı’nın ortasını Da Costa uzaklaştıramayınca top Fredy’in önünde kaldı. Kalecinin de boşa çıkmasıyla Fredy, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1
61. dakikada Emrah Başsan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boumal Mayegan’nın kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
65. dakikada Podolski’nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Gökdeniz Bayrakdar’ın vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti. 2-1
70. dakikada Hakan Özmert’in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Bünyamin Balcı, ceza sahası içinde rakipleri geçtikten sonra sol ayağıyla çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
75. dakikada Obertan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Aatıf Chahechouhe’nin şutunu kaleci Ferhat ayaklarıyla çeldi.
85. dakikada Fredy’in pasıyla ceza sahasına giren Veysel Sarı’nın sert şutu yan ağlarda kaldı.
89. dakikada Serdar Gürler’in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Orgill’ın vuruşu yandan auta gitti.