Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ay yıldızlı takım sonrasında ise Norveç ve Letonya ile karşılaşacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün Riva’da millîlerle öğle yemeğinde bir araya gelip, “Başarılı olacağınıza inanıyoruz” diyerek takıma moral verdi.

Zorlukları biliyoruz

Günlerdir rakiplerin analizlerini çıkaran Teknik Direktör Şenol Güneş, akşam idmanını öncesinde izlenimlerini oyuncularıyla paylaştı. Eleme maçlarına iyi bir başlangıç yapmaları gerektiğini anlatan Güneş “Hedefimiz birinci olarak gruptan çıkmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek görevimiz. Zorlukları biliyoruz” ifadelerini kullandı.

HALİL-TAYLAN'A ALKIŞ

Şenol Güneş dünkü ilk idmanda oyuncularına pas ve dar alan uygulamaları yaptırdı. Hoca, çalışmanın başında yeni millîler Halil Akbunar ve Taylan'ı takım arkadaşlarına alkışlattı. Ay yıldızlı oyuncular idmanda neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

HOLLANDA MAÇINA

İngiliz hakem

Millî takımımızın 24 Mart 2021 Çarşamba günü Hollanda ile Olimpiyat Stadında oynayacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.