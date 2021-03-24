Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın bu sezon skora en çok katkı veren isimlerinden biri olan Ghezzal, yükselen performansıyla yeniden millî takıma seçildi. Zambiya maçı için gittiği ülkesinde açıklamalarda bulunan Cezayirli yıldız, Beşiktaş'taki mutluluğunu anlattı. Harika bir takımın parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ta yeniden kendimi buldum. İstatistiklerim de normale döndü. Şu anda iki kupanın peşindeyiz ve çok yakınız. Sezon sonunda ikisini de kaldırmak istiyorum" dedi.

Süper Lig çok zor

Sezon başında Leicester City'den kiralanan Ghezzal, İngiltere'ye dönüp dönmeyeceğiyle ilgili gelen soruya, "Şu anda bilmiyorum ve bunu düşünmüyorum. Tamamen Beşiktaş'ın başarısına odaklanmış durumdayım" cevabını verdi. Ayrıca Süper Lig'in çok zorlu olduğunu söyleyen Cezayirli oyuncu, "Türkiye'de takımlar modern futbol oynuyor. Zorluk derecesi de İtalya Serie A'ya yakın diyebilirim. Türkiye'de futbol oynamak gerçekten çok keyifli. Şu anda sadece coşkulu taraftarların eksikliğini hissediyoruz" diye konuştu.

Tek rakibi Müller!

∂ Ghezzal bu sezon elde ettiği istatistiklerle kendi rekorunu kırarken Avrupa'da da zirveyi zorluyor. Ligde 13'üncü asistini Fenerbahçe karşısında yapan Ghezzal, beş büyük lig ve Süper Lig'de en çok asist yapan ikinci oyuncu oldu. Avrupa'da krallığının zirvesinde ise 14 asist yapan Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller yer alıyor.

YALÇIN’A BÜYÜK DESTEK

Yalnız değildir!

Berabere biten Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili birçok eleştiri yapılmıştı. Siyah beyazlı taraftarlar da bu eleştirilerin ardından sosyal medyada #SergenYalçınYalnızDeğildir şeklinde kampanya başlattı. Kısa sürede ülke gündemine giren kampanyada Sergen Yalçın'ın 25 bin kişilik imza günündeki fotoğraflar kullanıldı.

Dorukhan'a yeni talip

İspanya La Liga ekiplerinin gözdesi konumunda olan Dorukhan Toköz için Real Betis'in ardından Celta Vigo da devreye girdi. İspanyol basını, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun farklı yatırımlar yapacağını ve takip edilen isimler arasında Dorukhan'ın da olduğunu yazdı.