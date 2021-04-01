Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Tosun'un şanssızlığı

Süper Lig lideri Beşiktaş'a millî maçlar iyi gelmedi. Son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalarak millî maçlar arasına giren siyah beyazlılarda Gökhan Töre dışında bir sakatlık veya sağlık problemi yoktu ama yıldız golcü Cenk Tosun ile başarılı orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz koronavirüse yakalandı. Tosun sakatlığını yeni atlatıp millî takıma gitmişti. Siyah beyazlıların genç yeteneği Ajdin Hasic ise sezonu kapattı. Bosna Hersek U21 Takımı ile Karadağ maçına çıkan 19 yaşındaki futbolcu sakatlanıp oyundan sedye ile çıktı.

Abou belli değil

Hasic'in çapraz bağ ve menisküs yaralanması yaşadığı belirtildi. Bu da yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Millî maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'ın durumu bugün yapılacak kontrollerde belli olacak. Yıldız oyuncu zaten kart cezalısı. Kamerun'un Ruanda maçında sakatlanan Aboubakar'ın da durumu belli değil. Futbolcunun sakatlığının ciddi çıkmasından korkuluyor. Bu arada Beşiktaş'ın erkek basketbol takımında da altısı oyuncu sekiz kişinin virüs testleri pozitif çıktı.

BEŞİKTAŞ: BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Kartal'a yine Halil Umut Meler!

Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe maçı sonrası "Bir daha bu hakemi maçlarımızda istemiyoruz" sözlerinin ardından Halil Umut Meler, Beşiktaş'ın pazar günkü maçına tayin edildi. Meler böylelikle iki hafta üst üste Beşiktaş'ın maçında düdük çalmış olacak. Siyah beyazlı kulüp, "Görülmemiş atama. Üst üste ikinci defa, MHK'dan açıklama bekliyoruz" bildirisi yayınladı.