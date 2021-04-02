Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin, Aziz Yıldırım döneminde başlattığı, Ali Koç döneminde de peşini bırakmadığı “28 Şampiyonluk” talebi yeni bir savaşa sebep oldu. Galatasaray cephesinden gelen ağır ithamlara, Fenerbahçe’den aynı sertlikte cevap geldi. İletişimden sorumlu yönetici Metin Sipahioğlu, Mustafa Cengiz’in açıklamalarına, “Biz mi hırsızız, siz mi” çıkışıyla cevap verdi. “Atılan iftiraları belgelerle çürütmek bizim görevimiz” diyen Sipahioğlu sözünü esirgemeden konuştu.

Kimin kim olduğu belli

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi Türkiye Devleti’yle karşı karşıya getirmek gibi boş bir çaba içinde olduğunu vurgulayan Metin Sipahioğlu, “Fenerbahçe bir sevgi cumhuriyetidir. Hangi kulüplerin cemaatlerin etrafında olduğu ortadadır” ifadesinde bulundu. Sipahioğlu, “Haluk Ulusoy’la 1959 öncesini yok sayıyorsunuz. Başarılı bir operasyonla bunları sildiler. Kendiniz itiraf ettiniz. Ben de size demiyorum ama açıklayın biz mi hırsızız siz mi?” çıkışıyla ateşe benzini boca etti.

Kabul edilemez

F.Bahçe Kulübü’nün 1959 öncesindeki açıklamalarına cevap geldi. G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, GS TV'de, Metin Sipahioğlu'nu sert bir dille eleştirerek “F.Bahçe yöneticisinin G.Saray camiası için kullandığı sözler kabul edilemez. Bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşu olan G.Saray'ı terör örgütüyle bir araya getirmesi üzüntü verici bir durumdur. Bu tip insanların ülkemizde yöneticilik yapmaması lazım” diye konuştu.

Kardeşliği bozar

“Genel başarısızlıklar F.Bahçe'yi bu noktaya getirdi. Başarısızlıklarını örtmek için yakın tarihte TFF'ye başvuru yaptılar. Çaresizlikten yapıyorlar” diyen Günay “Bunu ilk önce çok ciddiye almadık. 90 yıl öncesine giderek yapılan bir başvuruydu. Siz 90 yıl önceye giderek kuralı olmayan, bir yılda 2 şampiyonu içinde barındıran sezonları meşrulaştıramazsınız. Tahkim bu konuda daha önce karar vermiş. Bunu tekrarlamak spordaki barış ve kardeşliği bozar” dedi.

CAM KÖŞKTEN...

Başkasının evine taş atamazsın

∂ Galatasaraylı Yusuf Günay “Üç yıl içinde bir beklenti oluşmuştu aslında. Rekabette kalite olacak, futbola kalite gelecek dedik ama tam tersi oldu. Saha dışı olaylar daha fazla konuşulmaya başlandı. Camdan köşkte oturuyorsan başkasının evine taş atmayın. Kendinize bakın. Yazık. Şampiyonluk talebi görüşülmeden reddedilecektir” dedi.

F.BAHÇE’DEN ÇAĞRI...

Türkiye’nin önünde tartışalım

∂ Fenerbahçe Spor Kulübü, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili Galatasaray'ı açık oturuma davet etti. Açıklamada ”Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir!. İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister başkan seviyesinde ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!” ifadeleri kullandı.