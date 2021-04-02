Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, DG Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ederken Abdullah Avcı, idman öncesi konuştu. Millî aranın sakat oyuncular açısından iyi geçtiğini ve Berat’ın aralarına katılma durumu olduğunu belirten Avcı “Mevcudu koruyarak eksik kalan bölümlerimizi o arada toparlamaya çalıştık. Bakasetas da aramıza katılacak. Sevindirici olan şu; oyuncularımız millî takımdan sakatsız dönüyorlar. O bizim açımızdan önemli” şeklinde konuştu.

Akademik çalışma

“Umarım bundan sonraki 10 haftalık süreçte kazanma alışkanlığı, kazanma duygusunu devam ettiririz. Onun üzerinde de çalışıyoruz” diyen Abdullah Hoca “Bu arada hem yöneticilerimiz hem ben akademi ile ilgili bir çalışmalar yapıyoruz. Özellikle, Özkan Hoca’nın adının verildiği yerde ki organizasyonu daha sağlıklı nasıl yapabiliriz, oraya teknolojiyi, bilimi getirebilirizi konuştuk. Orayı önümüzdeki sene itibariyle hareketlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

İki isimden iyi haber

Bordo mavililer, Sivas maçı hazırlıklarına devam ederken Abdullah Avcı, ciddi sakatlık süreci geçiren Trondsen ve Abdülkadir Ömür’ün mayıs ayına kadar yetişebileceğini

söyledi.