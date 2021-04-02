Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Süper Lig'de kalan 10 haftada ortalık savaş alanına döndü. MHK'nın üst üste ikinci defa Halil Umut Meler'i Beşiktaş maçına vermesi siyah beyazlı yönetimi son derece kızdırdı. Fenerbahçe derbisi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimini beğenmediği Halil Umut Meler için "Bir daha bu hakemi istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur" sözlerini kullanmıştı. MHK'nin buna cevabı Meler'i tekrar Beşiktaş maçına vermesi olunca ortalık yangın yerine döndü.

Acil toplantı

Siyah beyazlı yönetim, MHK'nın bu kararını "Savaş ilanı" olarak görüyor. Kulüpten önceki gün yapılan açıklamada, MHK'nın hangi amaçla bu atamayı yaptığı konusunda bilgilendirme beklendiği belirtilmişti. MHK'dan bu konuda bir açıklama gelmeyince yönetim kurulu üyeleri dün acil olarak toplandı. Beşiktaş'a operasyon yapılmasından endişelenen yöneticiler, yarına kadar bekleme kararı aldı. "Savaş ilanı" olarak görülen Halil Umut Meler tayini konusunda bir açıklama yapılmazsa Beşiktaş Kulübü'nün MHK'yı istifaya davet edeceği öğrenildi.

Aboubakar üç hafta yok!

Cenk, Dorukhan, Ajdin Hasic ve Ghezzal'ın cezalı olmasının ardından Beşiktaş'ta moraller iyice bozuldu. Siyah beyazlıların gol makinesi Aboubakar, millî maç için gittiği ülkesi Kamerun'dan sakat döndü. Kulüpten dün yapılan açıklamada, sağ baldırında gerilme ve ödem tespit edilen golcü oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi. En az üç hafta takımdan kalacak olan Aboubakar, Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında forma giyemeyecek.

İDMANDA DÖRT İSİM YOK

Eksik çalıştılar

∂ Lider Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor. Dünkü çalışmaya sakat olan Aboubakar, Hasic ile Covid-19 tedavileri süren Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi.