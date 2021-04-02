Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir" denildi.