Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Turun-lacivertliler, yapılan testler neticesinde 1 oyuncunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" denildi.