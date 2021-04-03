Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta MHK'ye olan öfke dinmiyor. Fenerbahçe maçındaki yönetimi beğenilmediği için Sergen Yalçın'ın, "Bir daha bu hakemi maçlarımızda görmek istemiyoruz" dediği Halil Umut Meler'in hiç bekletilmeden Kasımpaşa maçına da verilmesi konusunda MHK'den beklenen açıklama gelmedi. Siyah beyazlı kulüp, bu tayinin izah edilebilir bir tarafı olmadığı için açıklama yapılamadığı görüşünde. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, kararın camiadaki 'Önümüzü kesecekler' endişesini haklı çıkardığını ve hakemi de günler öncesinden anormal bir baskı altına soktuğu belirtildi.

Trajikomik bir olay

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sözde eşitlikçi davranıyor gözükmek adına rakiplerimizin maçlarına da uzun süredir görevlendirmediği hakemlerin atanmış olması trajikomik bir olaydır. Hakemlerin bir ceza unsuru olarak kullanıldığına ilk kez şahit oluyoruz. Konu Beşiktaş olunca takındığınız tavır sizi cesur yapmaz; neye hizmet ettiğinizi ortaya koyar. Merkez Hakem Kuruluna önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler’i atayınız. Biz Beşiktaş’ız! Şeref’imizle oynar, Hakkı’mızla kazanırız!"...

Cyle Larin üçüncü defa tek santrfor

Siyah beyazlılarda yarın oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi santrfor krizi yaşanıyor. Millî takımdan sakat dönen ve yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacak olan Aboubakar ile Covid-19'a yakalanan Cenk Tosun şampiyonluk yolundaki bu önemli maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde kritik sınav öncesi santrfor oynayabilecek tek isim Cyle Larin. Kanadalı yıldız bu sezon sol kanatta oynamasına rağmen ligde 14 defa fileleri havalandırırken tek santrfor olarak çıktığı iki maçta ise bir gol attı.

İLK ON BİRE HAZIRLANIYOR

Rıdvan dönüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ligdeki son iki maçta sol bekte N'Sakala'ya görev vermişti. Tecrübeli çalıştırıcının Kasımpaşa maçı için bu bölgede Rıdvan Yılmaz'ı hazırladığı öğrenildi. Genç oyuncu bu sezon ligde 12 maça ilk on birde başladı ve takımına iki asistlik katkıda bulundu.

ABOUBAKAR VE GHEZZAL OLMASA DA..

Yıldızları aramıyor

Kasımpaşa maçında sakatlığı bulunan takımın en golcüsü Aboubakar ile cezalı olan ligin asist kralı Ghezzal'dan faydalanamayacak olan Beşiktaş bu sezon iki yıldızının da eksikliğini hissetmedi. Siyah beyazlılar Ghezzal ile Aboubakar'ın oynamadığı sekiz maçta da sekiz galibiyet alırken kalesinde sadece bir gol gördü.

MİLLÎ OLMAYINCA...

Adem Ljajic hırs küpü

Millî takıma seçilmeyen Âdem Ljajic, bu kararın ardından hırs yaptı. 29 yaşındaki yıldız, millî arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken, özverisi ile teknik heyetin gözüne girdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada iki gol atarken bir de asist yapmıştı.