Bugün grev var mı, memurlar iş mi bıraktı, neden soruları 19 Aralık 2025 itibarıyla gündemin ilk sıralarında yer aldı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ekonomik koşullar ve maaş politikalarına yönelik itirazlarını gerekçe göstererek ülke genelinde iş bırakma kararı aldığını duyurdu.

Birleşik Kamu-İş’in çağrısı doğrultusunda 19 Aralık 2025 tarihinde konfederasyona bağlı sendikalara üye kamu çalışanlarının iş bırakma eylemine katılacağı belirtildi. Eylemler konfederasyonun örgütlü olduğu iş kollarında uygulanırken, kamu hizmetlerinde kısmi aksamalar yaşanabileceği ifade ediliyor.

BUGÜN GREV VAR MI?

19 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kamuoyunda gündeme gelen grev ve iş bırakma eylemi, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun aldığı karar doğrultusunda gerçekleşiyor. Konfederasyon ülke genelinde örgütlü olduğu sendikalarda iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu. Uygulama Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalara üye kamu emekçileriyle sınırlı olarak gerçekleştiriliyor.

MEMURLAR İŞ Mİ BIRAKTI?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalara üye olan memurlar 19 Aralık’ta iş bırakma eylemine katıldı. Bu nedenle bazı kamu kurumlarında hizmetlerde kısmi aksamalar yaşanabileceği de ifade edildi.

MEMURLAR NEDEN GREV YAPIYOR?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, iş bırakma kararının gerekçesi olarak ekonomik koşulları ve kamu çalışanlarının alım gücündeki düşüşü gçösterdi. Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından açıklanan verilere göre Kasım 2025 itibarıyla açlık sınırının 30 bin liranın üzerine, yoksulluk sınırının ise 90 bin liranın üzerine çıktığı ifade edildi.

Açıklamalarda, maaşların yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldığı, vergi yükünün çalışanlar üzerinde yoğunlaştığı ve mevcut ücret politikalarının kamu emekçilerinin geçimini zorlaştırdığı vurgulandı. Konfederasyon maaş artışı ve sosyal haklara ilişkin tasleplerin dikkate alınması amacıyla iş bırakma eylemi kararı aldığını duyurdu.



