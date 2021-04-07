Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Futbol Kulübü'nde, Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı Başakşehir maçı öncesi bütün takıma rutin olarak yapılan koronavirüs testlerinde 2 futbolcu ve 2 personelde pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif çıkan futbolcuların ve personellerin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı vurgulandı.

Konuyla ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig’in 33. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.