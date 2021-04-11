Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Lider Beşiktaş bu akşam rakipleriyle arasındaki farkın azalmaması ve koltuğunu daha da sağlamlaştırmak için Erzurum deplasmanına çıkacak. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlılarda moraller yerinde. Ligdeki son maçta güçlü Alanyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin yanı sıra ortaya konan futbol, takımın şampiyonluk yolundaki iştahını artırmış durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın, kalan dokuz maçta rakiplerinin savunma sertliğini artırmasına dikkat çekerek şut ikazında bulundu.

Ghezzal örneği

Kapanan savunmaları açmanın en iyi yolunun ceza sahası dışı şutları olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, ligin asist kralı Ghezzal'ı örnek göstererek diğer oyuncuların da ceza sahası dışından kaleyi yoklamaktan çekinmemelerini söyledi. Bu sezon ligin en golcü takımı olan Beşiktaş'ta ceza sahası dışından sadece 7 gol kaydedildi. Bunların ikisi Ghezzal'dan gelirken sezonu kapatan Hasic de iki defa uzaktan ağları sarstı. Aboubakar, Oğuzhan ve Boyd'un da birer ceza sahası dışı golü bulunuyor.

Aboubakar yok

Sakatlığını atlatan ve son idmanda takımdan ayrı da olsa çalışmalara başlayan Vincent Aboubakar, riske edilmemek için Erzurum maçı kadrosuna alınmadı. Sarı kart cezalısı Josef de Souza ile sezonu kapatan Ajdin Hasic de kafilede yer almadı.