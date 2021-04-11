Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Türk futbolunu gelecek sezon Avrupa'da temsil etmek için ligi ilk dörtte tamamlamayı hedefleyen Trabzonspor ligde kalma yolunda son haftalarda kâbus görmek istemeyen Çaykur Rizespor'a misafir oldu. Karadeniz derbisinden gol sesi çıkmadı. Ligde son haftalarda gol bulma problemi yaşayan ve son üç maçında sadece bir gol atabilen Abdullah Avcı'nın takımı yine rakip fileleri havalandıramadı.

İki yıldız olmayınca...

Bordo mavili takımın maç boyunca daha atak bir futbol sergilediği karşılaşmada Nwakaeme ve Ekuban'ın sakatlıklarından ötürü kadroda olmaması hücum organizasyonlarına önemli bir darbe vurdu. Maçın 23'üncü dakikasında kazanılan köşe vuruşuna İngiliz oyuncu Lewis Baker'ın ortasına iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda Tarık golü önleyince ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Tarık'tan geçit yok

Hızlı başlayan ikinci yarıda önce 47'de Djaniny önemli bir fırsatı değerlendiremedi. 51'de bu kez ev sahibi etkili bir atak gerçekleştirirken, Baiano'nun ceza sahası içinden çektiği şut dışarı çıktı. 57'de Yusuf'un ortasında topla buluşan Djaniny sağ alt köşeye oldukça düzgün bir kafa vuruşu yapsa da günün başarılı ismi Tarık bir kez daha golü önledi ve Rize'de puanlar paylaşıldı.