Türk Basketbolcu Cedi Osman'ın da oynadığı Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında gerçekleştirilen NBA maçında Türk gecesi düzenlendi. Canlı olarak milyonlarca izleyiciye aktarılan maç sırasında Türkçe ve Türkiye hakkında dijital ekran paylaşımları yapıldı. Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile gelecek dönemde pek çok spor diplomasisi faaliyetleri ve Türk kültürü tanıtım programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.
NBA'de Türkiye gecesi
11.04.2021 - 07:44 | Son Güncelleme: 11.04.2021 - 07:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle oynanan NBA maçında Türkiye ve Türk kültürü tanıtımı yapıldı.
Etiketler : nba,cedi osman,yunus emre enstitüsü,
781640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/781640.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
31
21
4
6
35
67
02
FENERBAHÇE A.Ş.
32
19
6
7
24
63
03
GALATASARAY A.Ş.
32
19
5
8
31
62
04
TRABZONSPOR A.Ş.
33
16
10
7
9
58
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
31
13
11
7
12
50
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
7
11
15
49
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
32
14
7
11
13
49
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
13
10
10
9
49
09
GÖZTEPE A.Ş.
33
12
10
11
5
46
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
31
10
14
7
4
44
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
31
10
10
11
1
40
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
32
8
15
9
-10
39
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
32
8
12
12
-13
36
14
KASIMPAŞA A.Ş.
32
9
8
15
-13
35
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
31
7
12
12
-6
33
16
MKE ANKARAGÜCÜ
31
9
6
16
-13
33
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
8
9
15
-16
33
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
31
8
9
14
-16
33
19
GENÇLERBİRLİĞİ
31
8
7
16
-24
31
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
32
6
10
16
-22
28
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
6
8
17
-25
26
Süper Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
10.04.2021 13:30
Atakaş Hatayspor 2 - 3 Göztepe
10.04.2021 16:00
Rizespor 0 - 0 Trabzonspor
10.04.2021 19:00
Galatasaray 1 - 1 Karagümrük
11.04.2021 13:30
Sivasspor - Konyaspor
11.04.2021 16:00
Ankaragücü - Gençlerbirliği
11.04.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Fraport-tav Antalyaspor
11.04.2021 19:00
Erzurumspor - Beşiktaş
12.04.2021 16:00
Kasimpaşa - Helenex Yeni Malatyaspor
12.04.2021 19:00
Alanyaspor - Denizlispor
12.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
29
18
6
5
27
60
02
YILPORT SAMSUNSPOR
29
16
9
4
19
57
03
ADANA DEMİRSPOR
29
16
7
6
24
55
04
ALTAY
29
17
2
10
24
53
05
ALTINORDU
29
15
7
7
8
52
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
29
15
6
8
20
51
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
29
14
7
8
16
49
08
TUZLASPOR A.Ş.
29
12
5
12
-6
41
09
BURSASPOR
28
12
4
12
2
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
29
11
6
12
0
39
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
28
10
8
10
-3
38
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
29
10
5
14
-2
35
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
29
8
8
13
-11
32
14
ADANASPOR A.Ş.
28
8
7
13
-4
31
15
MENEMENSPOR A.Ş.
29
6
12
11
-15
30
16
AKHİSARSPOR
29
7
4
18
-20
25
17
ANKARASPOR
28
4
7
17
-25
19
18
ESKİŞEHİRSPOR
29
1
8
20
-54
8
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
09.04.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 5 Gzt Giresunspor
09.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü 5 - 3 Altinordu
09.04.2021 19:00
Istanbulspor 2 - 1 Tuzlaspor A.ş.
10.04.2021 13:30
Altay 0 - 1 Beypiliç Boluspor
10.04.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 2 Menemenspor A.ş.
10.04.2021 16:00
Yilport Samsunspor 1 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
10.04.2021 19:00
Akhisarspor 2 - 3 Adana Demirspor
11.04.2021 16:00
Bereket Sigorta ümraniyespor - Bursaspor
11.04.2021 19:00
Adanaspor - Ankaraspor