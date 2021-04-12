Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı ne güzel başlamıştı. Kara bulutlar yerini önce parçalı bulutlara ardından güneşli günlere bırakırken tatlı bir Fırtına esintisi vardı. Ki o dönemin genel hava durumunda Avcı yönetiminde ilk 17 karşılaşmada 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde edilmiş maç başına 2,47’lik yüksek bir puan ortalaması yakalanmıştı. Ancak son dönemlerde o “Fırtına”dan eser yok.

Tekrar dibe indi

Bordo mavililer son 8 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken (10 puan) zirve yarışından çok uzaklaştı maç başına 1,25 puan ortalamasında kaldı. Ki bu puan ortalaması küme düşme hattı anlamına geliyordu. Trabzonspor, savunmasında o kadar sıkıntı çekmese de hücumdaki etkisizlik bu tablonun ortaya çıkmasında önemli faktörlerdendi. Ki son üç deplasmanda gol bile atılamadı.