Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe’ye büyük şok. Lider Beşiktaş’ın evinde tökezlemesiyle Başakşehir maçı öncesi motivasyonu artan sarı lacivertliler, Altay Bayındır’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Önceki akşam gerçekleşen idmanda genç eldivenin el bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat masasına yatacağı açıklandı. Bu sezon tartışmasız şekilde Fenerbahçe’nin en iyisi olan Altay kalan haftalarda forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerin kalesini geri kalan haftalarda Harun Tekin koruyacak.

En az iki ay yok

Altay’ın ameliyat masasına yatma kararı mecburen alındı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandığı belirtildi. Konunun uzmanları bu tedavi için operasyonun şart olduğunu belirtirken, etrafı kıkırdaklarla donatılmış bu kemiğin hassas bir yapısı olduğu öğrenildi. Kemik içine vida konulacağını belirten uzmanlar, “Operasyon sonrası hareketlerinden bir sıkıntı olmaz. Yeter ki, kemik kaynasın” yorumu yaptı. Kaynamanın en az 1,5 ayı bulacağı, Altay’ın sahalara en erken 2 ayda döneceği belirtildi.

Valencia bekleyişi

Yoğun tedavi uygulanan Valencia’nın durumu maç saatinde kesinlik kazanacak. Ekvadorlu yıldız yetişmezse en uçta Cisse forma giyecek. Gustavo’nun ilk on bire dönmesi beklenen maçta sarı lacivertliler 4-1-4-1 dizilişiyle sahada olacak.

EN KÖTÜ SENARYO

EURO 2020'yi kaçırabilir

∂ Altay Bayındır’ın sakatlığına yönelik en iyi senaryo, oyuncunun iki ay içinde takıma geri dönmesi. Ancak futbolcunun daha geç dönmesi ve forma girmesi için 3 ila 6 aya ihtiyacı olacağı da dillendiriliyor. Bu durumda Altay EURO 2020'yi kaçıracak.