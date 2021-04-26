Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki çalışmada pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünün ardından son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Martin Linnes, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel maskeyle antrenmanda yer aldı. DeAndre Yedlin, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Henry Onyekuru, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray, Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacak.
Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarına başladı
26.04.2021 - 22:35 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Süper Lig’in 38. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Etiketler : galatasaray,Konyaspor,
785840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/785840.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
35
23
6
6
39
75
02
FENERBAHÇE A.Ş.
35
22
6
7
28
72
03
GALATASARAY A.Ş.
35
21
6
8
34
69
04
TRABZONSPOR A.Ş.
36
17
12
7
11
63
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
36
16
8
12
16
56
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
35
15
9
11
14
54
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
35
12
16
7
7
52
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
35
13
12
10
8
51
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
35
13
11
11
7
50
10
GÖZTEPE A.Ş.
35
12
11
12
3
47
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
35
10
12
13
-3
42
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
35
10
12
13
-11
42
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
36
9
15
12
-12
42
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
35
9
13
13
-5
40
15
MKE ANKARAGÜCÜ
35
10
8
17
-13
38
16
KASIMPAŞA A.Ş.
36
9
10
17
-15
37
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
35
9
10
16
-16
37
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
36
9
10
17
-21
37
19
HES KABLO KAYSERİSPOR
35
8
11
16
-19
35
20
GENÇLERBİRLİĞİ
35
9
8
18
-25
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
35
6
10
19
-27
28
Süper Lig Fikstür
37.Hafta Maçları
23.04.2021 20:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Rizespor
24.04.2021 13:30
Konyaspor 0 - 0 Atakaş Hatayspor
24.04.2021 16:00
Trabzonspor 2 - 0 Karagümrük
24.04.2021 20:30
Denizlispor 1 - 1 Sivasspor
24.04.2021 20:30
Beşiktaş 3 - 1 Hes Kablo Kayserispor
24.04.2021 20:30
Fraport-tav Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray
25.04.2021 13:30
Helenex Yeni Malatyaspor 2 - 1 Ankaragücü
25.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 3 Erzurumspor
25.04.2021 16:00
Başakşehir 0 - 0 Alanyaspor
25.04.2021 20:30
Fenerbahçe 3 - 2 Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
32
19
7
6
31
64
02
GZT GİRESUNSPOR
32
19
7
6
25
64
03
YILPORT SAMSUNSPOR
32
18
10
4
24
64
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
32
18
6
8
26
60
05
ALTAY
32
18
3
11
25
57
06
ALTINORDU
32
15
9
8
7
54
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
32
15
7
10
15
52
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
32
14
8
10
4
50
09
TUZLASPOR A.Ş.
32
14
5
13
-5
47
10
BURSASPOR
32
13
4
15
-2
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
32
11
6
15
-3
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
32
11
5
16
-6
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
32
9
8
15
-10
35
14
ADANASPOR A.Ş.
32
9
7
16
-8
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
32
7
13
12
-18
34
16
AKHİSARSPOR
32
8
5
19
-20
29
17
ANKARASPOR
32
6
8
18
-24
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
32
1
8
23
-61
8
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
25.04.2021 20:30
Adanaspor 0 - 2 Bereket Sigorta ümraniyespor
25.04.2021 20:30
Aydeniz Et Balikesirspor 1 - 2 Ankara Keçiörengücü
25.04.2021 20:30
Beypiliç Boluspor 0 - 2 Yilport Samsunspor
25.04.2021 20:30
Akhisarspor 2 - 0 Altay
25.04.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 3 Adana Demirspor
25.04.2021 20:30
Menemenspor A.ş. 2 - 1 Eskişehirspor
25.04.2021 20:30
Bursaspor 1 - 2 Istanbulspor
25.04.2021 20:30
Ankaraspor 3 - 2 Royal Hastanesi Bandirmaspor
25.04.2021 20:30
Altinordu 0 - 0 Gzt Giresunspor