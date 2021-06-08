Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın başkenti Paris'te 4-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları bugün oynanan final müsabakaları ile sona erdi. Olimpik Boks Milli Takımı 2 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ve 4 olimpiyat kotası ile tamamladı.

ALTIN MADALYA KAZANDILAR

51 kilo final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, İngiliz rakibi Charley-Sian Davison'u mağlup ederek altın madalya kazandı.

69 kilo final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, Alman rakibi Nadine Apetz'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 52 kiloda Batuhan Çiftçi ve 60 kiloda Esra Yıldız turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.



Bu sonuçlarla birlikte 4 sporcu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi aldı.

Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den büyük başarı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarında 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli finale yükseldi.

Buse Tosun'dan gümüş madalya Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Kadınlar Serbest stil 72 kiloda temsil eden güreşçi Buse Tosun, Avrupa ikincisi Bulgar rakibi Yulina Vasileva’ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.