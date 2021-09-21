Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya’da düzenlenen Ampute Avrupa Şampiyonası’nda rakiplerini eze eze şampiyon olan millî takım yurda döndü. Finalde İspanya’yı 6-0 yenerek ikinci defa üst üste şampiyon olan ay yıldızlı takım İstanbul Havalimanı’nda ana sponsor Turkcell’in organizasyonunda törenle karşılandı. Teknik Direktör Osman Çakmak Gaziler Günü’nde böyle bir zafer yaşattıkları için çok gururlu olduklarını söyledi.

‘Başarmalıyız’ dedim

Mutluluklarını anlatacak kelimeler bulamadığını söyleyen Çakmak “Kuralar çekildiğinde finalin bu anlamlı güne geldiğini fark ettim. Mutlaka şampiyon olmalıyız dedim. Her şey bu vatan için. Bu şampiyonluk gazilerimize armağan olsun. Bu fragmandı, asıl film Dünya Kupası’nda. 2022 Dünya Kupası Türkiye’de olacak. İnşallah 2022’de dünya şampiyonu olarak da ülkemize gurur yaşatacağız” dedi.

HEM KRAL HEM MPV

Güleryüz’e iki ödül

∂ Ampute Milli Takımı’nın yıldızı Ömer Güleryüz, turnuvayı hem “gol kralı” hem de “en kıymetli oyuncu” unvanıyla tamamladı. 11 gole imza atan Ömer Güleryüz iki ödül birden aldı.

ÇAKMAK’IN GURURU

Çifte mutluluk

∂ Osman Çakmak, hem oyuncu hem de teknik adam olarak Avrupa şampiyonluğu yaşadı. 2017’de ay yıldızlı takıma şampiyonluğu getiren golü atan Çakmak, bu defa hoca olarak kupaya uzandı.

TEKLİFLERİ REDDETTİM

Ben bu ülkenin gazisiyim

∂ Osman Çakmak İspanya, İtalya ve Polonya’dan teklifler aldığını söylerken “Ama onları kırmadan reddettim. Ben bu ülkenin gazisiyim, askeriyim. Ben burada gönüllülük esasına göre çalışıyorum, her şey maddiyat değil” dedi.

Erdoğan'dan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takımımız için bir tebrik mesajı yayımladı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu! Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya ile karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımımız, rakibini 6-0 yenerek şampiyon oldu.