Türk futbolu ve kulüplerimiz için bugün üç önemli Avrupa kupası imtihanı var. Her geçen gün sıralamada geriye gittiğimiz ve Avrupa vizesi anlamında direkt katılımlardan ziyade ön elemelerle mücadele verdiğimiz kulvarlarda her puan ve her tur çok değerli. UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk ayağında bugün iki maç birden oynayacağız. İlk olarak Sivas, İsveç ekibi Malmö (liginde dördüncü sırada) deplasmanında rövanş için avantaj arayacak.

ANTWERP'E DİKKAT!

Avrupa Ligi kulvarındaki ikinci sınavımızı ise Fenerbahçe ile vereceğiz. Şampiyonlar Ligi kulvarından elenen ve Avrupa Ligi ön elemesinde Slovacko’yu geçen temsilcimiz 4 haftası geride kalan Avusturya Ligi’nde son sırada olan A. Wien’e misafir alacak. Konferans Ligi Play-off turunda ise Başakşehir sahasında Belçika temsilcisi Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Antwerp’in 4. haftası geride kalan liginde lider durumda olduğunu hatırlatalım.

A. WIEN-FENERBAHÇE

SAAT: 22.00

STAT: Viola Park

HAKEM: Daniel Siebert (Almanya)

YAYIN: Spor Smart ve D-Smart Go

MALMÖ-SİVASSPOR

SAAT: 20.00

STAT: Yeni Malmö Stadı

HAKEM: William Collum (İskoçya)

YAYIN: TRT Spor

BAŞAKŞEHİR-ANTWERP

SAAT: 20.45

STAT: Fatih Terim

HAKEM: Jerome Brisard (Fransa)

YAYIN: TRT 1

